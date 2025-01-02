Лас-Вегас, США, 2 января, 2025, 23:53 — ИА Регнум. Подозреваемый в подрыве перед отелем Дональда Трампа автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер покончил с собой перед взрывом. Он был в машине. Подробности рассказал журналистам 2 января шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл.

Tan Jingjing/Global Look Press

«Человек получил огнестрельное ранение в голову до взрыва автомобиля. Один из пистолетов был найден у его ног», — пояснил шериф.

Макмахилл склоняется к выводу, что мужчина сам свёл счеты с жизнью.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в Лас-Вегасе возле отеля Trump International взорвался пикап Tesla Cybertruck. В результате погиб водитель автомобиля, семь человек получили ранения. В пикапе полицейские обнаружили канистры с бензином и пиротехнику.

Правоохранители установили личность подозреваемого в подрыве — это 37-летний Мэттью Ливельсбергер. Он носил одежду с нацистской проукраинской символикой — чёрную футболку с лозунгом «Слава Украине» (внесён Минюстом РФ в перечень нацистских и запрещён).