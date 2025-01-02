Лас-Вегас, США, 2 января, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Правоохранители установили личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck возле отеля в американском Лас-Вегасе, сообщил 2 января телеканал KTNV.

Кадр из видео

«Следователи установили личность подозреваемого — это 37-летний Мэттью Ливельсбергер», — говорится в сообщении.

По информации источников канала, мужчина проживал в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, по нескольким адресам. Сотрудники ФБР прибыли в один из его таунхаусов.

Выяснилось, что электромобиль-пикап Ливельсбергер арендовал в Колорадо через одно из популярных приложений. Известно также, что ранее он служил в армии. ФБР проверяет, связаны ли между собой инцидент в Лас-Вегасе и атака на людей в Новом Орлеане, совершённая с помощью грузовика.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в Лас-Вегасе возле отеля Trump International, один из владельцев которого — избранный президент США Дональд Трамп, взорвался пикап Tesla Cybertruck. В результате погиб водитель автомобиля, семь человек получили ранения. В пикапе полицейские обнаружили канистры с бензином и пиротехнику.

О том, что взрыв Cybertruck может быть терактом, связанным с наездом автомобиля на людей в Новом Орлеане, заявил основатель Tesla, американский предприниматель Илон Маск.

Ночью 1 января на Бурбон-стрит в Новом Орлеане грузовик на большой скорости въехал в группу людей, которые отмечали Новый год. Водитель вышел из автомобиля и открыл огонь, после чего был застрелен полицией. Погибли 15 человек, около 30 получили ранения. Водителя звали Шамсуд-Дин Бахар Джаббар, ранее он служил в армии США. В момент нападения у него был с собой флаг «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Незадолго до атаки он опубликовал в соцсетях видео, где заявил о намерении убить людей. Преступление расследует ФБР, оно классифицировано как теракт.