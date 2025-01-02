Лас-Вегас, США, 2 января, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе бывший военнослужащий ВС США Мэттью Ливельсбергер носил одежду с нацистской проукраинской символикой. Об этом в четверг, 2 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на фотографии, ранее опубликованные подозреваемым в социальных сетях.

Ty ONeil/AP/TASS

На одном из личных изображений 37-летнего Ливельсбергера с его женой Сарой, опубликованном в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), подозреваемый одет в чёрную футболку с лозунгом «Слава Украине» (внесён Минюстом РФ в перечень нацистских и запрещён).

1 января в Лас-Вегасе возле отеля Trump International, одним из владельцев которого является избранный президент США Дональд Трамп, взорвался пикап Tesla Cybertruck. В результате погиб водитель автомобиля, семь человек получили ранения. В пикапе полицейские обнаружили канистры с бензином и пиротехнику.

Американские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщали, что Ливельсбергер арендовал электромобиль-пикап в штате Колорадо через одно из популярных приложений. Сотрудники ФБР прибыли к предполагаемому месту жительства подозреваемого.

Как передавало ИА Регнум, ранее основатель Tesla Илон Маск заявил, что взрыв Cybertruck может быть терактом, связанным с наездом автомобиля на людей в Новом Орлеане.

В ночь на 1 января в Новом Орлеане грузовик на большой скорости въехал в группу людей, которые отмечали Новый год. Водитель вышел из автомобиля и открыл огонь, после чего был застрелен полицией. Погибли 15 человек, около 30 получили ранения.