Курск, 2 января, 2025, 17:03 — ИА Регнум. ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района Курской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в четверг, 2 января, врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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Повреждения получили исключительно гражданские объекты, рассказал Хинштейн в своём Telegram-канале.

«Один из ударов произошёл непосредственно по зданию Дома культуры, степень его разрушения и возможность восстановления будет установлена специалистами. Также осколками посечены стены и выбиты окна в ряде других зданий: школы-интерната (все дети оттуда ранее эвакуированы), отделения почты, торгового центра», — сообщил врио губернатора.

Кроме того, в одном жилом доме были выбиты окна. Также произошёл обрыв участка газовой трубы, его ремонт уже начался, газоснабжение в домах жителей восстановлено. Для поиска неразорвавшихся боеприпасов в Ивановское выехали взрывотехники Росгвардии, сообщил также Хинштейн.

Как передавало ИА Регнум, ранее 2 января пресс-служба Министерства обороны проинформировала, что потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки превысили 580 человек. Также противник лишился нескольких единиц техники. Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 47 тыс. человек.

В ночь 2 января подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 13 беспилотников ВСУ в небе над пятью регионами России — Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Калужской областями, сообщала пресс-служба Минобороны. Ещё 19 дронов противника были уничтожены вечером 1 января.