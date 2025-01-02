Курск, 2 января, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки превысили 580 человек, также противник лишился нескольких единиц техники, сообщила в четверг, 2 января, пресс-служба Министерства обороны.

Алексей Коновалов/ТАСС TASS 77064398

«За сутки потери ВСУ составили более 580 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, девять боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, зенитная установка и 36 автомобилей», — сказано в сообщении.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий в минувшие сутки нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 10 населённых пунктов Курской области и четырёх населённых пунктов Сумской области, отметила пресс-служба.

Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 47 тыс. военных и сотни единиц техники и вооружений, в том числе 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 144 бронетранспортёра, 1390 боевых бронированных машин, 339 артиллерийских орудий и 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 2 января пресс-служба Следственного комитета сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении четверых украинских военнослужащих, совершивших теракты в Кореневском районе Курской области.

По данным следствия, в начале августа 2024 года обвиняемые незаконно пересекли границу России, прибыли в село Снагость Кореневского района, где, угрожая оружием, занимали жилые дома, стреляли по мирным жителям и российским военным. В настоящее время все четверо подозреваемых находятся в месте содержания военнопленных.