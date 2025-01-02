Москва, 2 января, 2025, 07:16 — ИА Регнум. За ночь 2 января подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили в небе над пятью регионами России 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

По четыре украинских дрона сбили над территориями Брянской и Курской областей. Ещё три вражеских беспилотники ликвидировали в Белгородской области.

В Воронежской и Калужской областях средства ПВО уничтожили по одному БПЛА ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, силы ПВО вечером в среду, 1 января, уничтожили 19 украинских дронов над пятью регионами России.

1 января в Минобороны РФ сообщили, что в минувшие сутки Вооружённые силы России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря.

В Белгородской области в Волоконовском районе вечером 1 января беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю. Пострадали два человека.