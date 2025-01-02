Донецк, 2 января, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Российские военные фактически зачистили группировку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в огневом мешке от Успенки до Янтарного, сообщает 2 января ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В огневом мешке от Успеновки до Янтарного и окрестных территорий фактически все зачищено», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что точечные очаги сопротивления уничтожает артиллерия. При этом российские бойцы продолжают штурмовать населённый пункт Дачное.

31 декабря ИА Регнум передавало, что город Курахово в Донецкой Народной Республике освобождён от ВСУ. Ранее в силовых структурах сообщили, что противник за последние несколько недель потерял на кураховском направлении по меньшей мере три батальона.

По информации Минобороны РФ, за прошедший год Вооружённые силы России освободили 214 населённых пунктов в зоне проведения спецоперации и в Курской области.