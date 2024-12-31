ДНР, 31 декабря, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние несколько недель потеряли на кураховском направлении по меньшей мере три батальона. Об этом сообщили в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Последние несколько недель принесли противнику большие потери на кураховском направлении. Минимум три батальона фактически уничтожены, подразделения выведены, предположительно, для доукомплектования», — рассказали ТАСС силовики.

В структурах также уточнили, что речь идёт о потерях ВСУ не только в самом городе, но и среди подразделений в его окрестностях.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что ВС РФ взяли штурмом административные здания ТЭЦ в Курахово. Он также уточнил, что российские войска продвинулись в западном направлении более чем на 4 км и закрепились на новых позициях, в результате чего в рядах ВСУ наблюдается паника.

На итоговой коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов сообщил, что ВС России в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. Он подчеркнул, что российские войска владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения. А глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции достигли почти 1 млн человек убитыми и ранеными.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что движение в зоне специальной военной операции идёт по всей линии фронта, а бойцы ВС РФ возвращают территории квадратными километрами. Ранее Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации.