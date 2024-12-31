Москва, 31 декабря, 2024, 10:24 — ИА Регнум. За прошедший год Вооружённые силы России освободили 214 населённых пунктов в зоне проведения специальной военной операции и в Курской области. Об этом со ссылкой на данные Минобороны России 31 декабря сообщило «РИА Новости».

К самым значимым успехам года относятся взятие Авдеевки, Угледара и Селидово. Всего в Донецкой Народной Республике российские военные освободили 157 населённых пунктов.

Также был освобождено село Работино в Запорожской области, оказавшиеся местом ожесточённых боёв во время так называемого украинского контрнаступления летом 2023 года.

Самым успешным месяцем года по числу освобождённых населенных пунктов стал сентябрь (36). Также значительных успехов российские силы добились в декабре, освободив более 30 населённых пунктов.

В январе ВС РФ освободили населённый пункт Веселое в ДНР, а также села Крахмальное и Табаевка на купянском направлении. В феврале ― пять населённых пунктов: Авдеевку, Северное, Ласточкино, Петровское и Победу в ДНР.

В марте были освобождены Невельское, Орловка, Тоненькое и Красное в ДНР, а также Мирное в Запорожской области. В апреле российские силы взяли под контроль Водяное, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и Семёновку.

В мае удалось освободить 27 населённых пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области, в июне ― 10, в июле ― 16, в августе ― 19 городов и сёл

В сентябре ВС России освободили 36 населённых пунктов, включая Макеевку в ЛНР и 12 населённых пунктов в Курской области.

Почти три десятка населённых пунктов были взяты под контроль в октябре, в том числе Угледар и Селидово в ДНР. В ноябре освобождены 25 населенных пунктов. Значительных успехов российские войска достигли в декабре, освободив, по данным на утро 31 декабря, более 30 населённых пунктов.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 16 декабря российские силы контролировали 99,3% территории Луганской Народной Республики и 70% — ДНР. Херсонская область была освобождена на 76%, а Запорожская — на 73,9%.

Глава Генштаба Валерий Герасимов 18 декабря сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции достигли почти 1 млн человек убитыми и ранеными. Также за год российские бойцы освободили более 190 населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешло около 4,5 тыс. кв. м территории.

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