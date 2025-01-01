Москва, 1 января, 2025, 23:29 — ИА Регнум. Всю новогоднюю ночь военные ВС России зачищали от ВСУ взятую под контроль промышленную зону в Курахово. Об этом «РИА Новости» рассказал командир 5-й бригады 51-й армии Вооруженных сил РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

31 декабря в 15:30 российские бойцы захватили входящие в состав кураховской промзоны ТЭЦ и два завода. А всю новогоднюю ночь эту территорию зачищали от ВСУ, уточнил комбриг.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря военкор Юрий Котенок написал, что Курахово освобождено от ВСУ. Вместе с тем он уточнил, что на окраинах города продолжают находиться разрозненные отряды украинской армии. Котенок отметил, что Вооружённые силы РФ зачищают Курахово от остатков противника.

Газета The New York Times сообщила, что при освобождении Курахово для ВС России откроется путь к промышленному сердцу Украины ― в Днепровский регион. Авторы статьи отметили, что силы ВСУ вокруг Курахово неуклонно ослабевают.

В Минобороны 1 января сообщили, что российские военные нанесли поражение украинским формированиям в районах Курахово, Часова Яра и Дальнего в ДНР. Под удар попали позиции двух механизированных, мотопехотной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ.