Симферополь, 2 января, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Российские военные подняли флаг Российской Федерации над кураховской теплоэлектростанцией (ТЭС), расположенной в западной части Донецкой Народной Республики. Об этом 2 января сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Воины из 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады подняли флаги России в промзоне Курахово ― над Кураховской ТЭС, заводом минеральной ваты и «Электросталью», ― уточнил в беседе с «РИА Новости» Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря военкор Юрий Котенок написал, что Курахово освобождено от ВСУ. Вместе с тем он уточнил, что на окраинах города продолжают находиться разрозненные отряды украинской армии. Котенок отметил, что Вооружённые силы РФ зачищают Курахово от остатков противника.

Командир 5-й бригады 51-й армии Вооружённых сил РФ сообщил, что 31 декабря в 15:30 мск российские бойцы захватили входящие в состав кураховской промзоны ТЭС и два завода. А всю новогоднюю ночь эту территорию зачищали от ВСУ.

Украинская армия за последние несколько недель потеряла на кураховском направлении по меньшей мере три батальона. В силовых структурах уточнили, что речь идёт о потерях украинской армии не только в самом городе, но и среди подразделений в его окрестностях.

Газета The New York Times сообщила, что при освобождении Курахово для ВС России откроется путь к промышленному сердцу Украины ― в Днепровский регион. Авторы статьи отметили, что силы ВСУ вокруг Курахово неуклонно ослабевают.