Вашингтон, 2 января, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Если Североатлантический альянс вступит в конфликт с Россией и Китаем, то меньше чем за месяц растратит весь военный потенциал и будет демилитаризован на десятилетие. Такое мнение выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

«В обычном конфликте против Китая и России НАТО исчерпает весь свой боезапас ракет всех типов, потеряет десятки крупных военных кораблей и сотни лучших самолётов — и всё это менее чем за месяц», — написал Шрайвер.

Ранее он назвал чётким сигналом для Запада заявления президента России Владимира Путина о новой ракетной системе «Орешник», сделанные 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией.

Как сообщало ИА Регнум, Россия не раз выражала обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ, которая наблюдается в последние годы. Альянс объясняет свои действия стремлением «сдержать российскую агрессию». При этом Москва не раз заявляла, что готова к диалогу с НАТО, основанному на равноправии, учитывающему озабоченности РФ в сфере безопасности, но не в ущерб интересам страны.

Путин 19 декабря также заявил, что практически все страны НАТО уже воюют с Россией, используя для этого украинских военных. Позже, 22 декабря, президент подчеркнул, что Россия всегда будет отвечать на любой вызов в случае эскалации ситуации. При этом он выразил уверенность, что когда противники поймут эту позицию, то они осознают необходимость поиска компромиссов.