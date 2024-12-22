Москва, 22 декабря, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Россия всегда будет отвечать на любой вызов в случае эскалации ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Глава государства отметил, что противники страны сейчас обостряют обстановку.

«Наш противник сегодняшний, он эскалирует ситуацию. Если так хочется — ну пускай… Им плохо живётся, пускай эскалируют. Дальше мы всегда будем отвечать на любой вызов всегда», — сказал российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубным.

Путин выразил уверенность, что когда противники поймут эту позицию России, то они осознают необходимость поиска компромиссов. Президент подчеркнул, что РФ готова к подобному диалогу, но без ущерба для наших интересов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря Путин заявил, что США поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наёмников и советников. Он уточнил, что в стремлении ослабить Россию Соединённые Штаты продолжают направлять оружие и деньги фактически нелегитимному правящему режиму в Киеве.

21 декабря подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя удары беспилотников ВСУ по Казани, отметил, что атаки с использованием дронов и дальнобойных ракет на российские города, находящиеся далеко от линии военного конфликта, не имеют никакого смысла, бесполезны и неспособны что-либо изменить. По его словам, подобные нападения не направлены на какие-либо военные объекты или критическую инфраструктуру РФ, а имеют лишь одну цель — повысить градус эскалации.