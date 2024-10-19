Москва, 19 октября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Фактически НАТО воюет с Россией, только использует для этого украинских военнослужащих. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.

ИА Регнум

«НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств», — отметил он.

Глава государства указал на то, что украинские специалисты не умеют самостоятельно быстро менять программное обеспечение вооружений и электронных средств подавления, а также использовать западное высокоточное оружие. Понятно, что за них это делают натовские специалисты.

Россия, в отличие от Украины, сама создаёт вооружение, программные продукты в военной сфере и сама ведёт боевые действия. Армия РФ становится одной из самых технологичных в мире, а также самой боеспособной. На вопрос, когда закончится конфликт на Украине, Путин ответил, что это нужно спрашивать у Североатлантического альянса, когда он откажется от войны.

«Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!» — заявил глава государства.

При этом Москва заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, подчеркнул президент. Встреча Путина с представителями СМИ прошла 18 октября.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брендс 18 октября заявил, что ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте становится только хуже, и США всё сильнее настаивают на переговорах. По его мнению, ещё ни один из кандидатов в президенты США не нашёл ответа на вопрос, как завершить конфликт, чтобы киевский режим при этом выглядел достойно.

Путин 18 октября напомнил, что на Западе не так давно заявляли о планах нанести стратегическое поражение России, а теперь убедились, что это невозможно, и сменили точку зрения. Президент назвал это достойным похвалы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 октября заявил, что так называемый «план победы», который всем показывает глава киевского режима Владимир Зеленский, ведёт к поражению Украины. А вместе с ней будет поражение Евросоюза.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 октября рассказал, что в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о невозможности победить Россию в военном отношении. Это подтверждается и её военным потенциалом, и поддержкой населением политики Путина, отметил казахстанский лидер.