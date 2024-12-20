В США рассказали о сигнале Путина после слов об «Орешнике»
Аналитик Шрайвер: Путин словами об «Орешнике» послал сигнал Западу
Вашингтон, 20 декабря, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Заявления президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о новой ракетной системе РФ «Орешник» являются чётким сигналом для Запада, заявил 20 декабря американский военный аналитик Уилл Шрайвер.
«Я интерпретирую слова Путина на прямой линии как попытку объяснить двухлетнему ребёнку (то есть западным лидерам), что огонь горячий и обожжёт вас, если вы попытаетесь к нему прикоснуться», — написал аналитик в своём аккаунте социальной сети Х.
Как отметил Шрайвер, российская сторона понимает, что в большей степени она имеет дело с иррациональными субъектами, «для которых логика не является убедительным аргументом».
19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, российский лидер предложил сомневающимся в мощности «Орешника» убедить Запад и США произвести технологический эксперимент — «высокотехнологичную дуэль XXI века».
Западная сторона могла бы определить объект и сосредоточить там все силы ПВО, Российские военные нанесут по этому объекту удар «Орешником», «и посмотрим, что будет», сказал президент.
Как передавало ИА Регнум, ранее российский лидер заявлял, что ни у кого нет шансов сбить новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Дальность ракетного комплекса составляет до 5,5 тыс. км, добавил глава государства.
Путин также отмечал, что комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерного заряда.