Вашингтон, 20 декабря, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Заявления президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о новой ракетной системе РФ «Орешник» являются чётким сигналом для Запада, заявил 20 декабря американский военный аналитик Уилл Шрайвер.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Владимир Путин

«Я интерпретирую слова Путина на прямой линии как попытку объяснить двухлетнему ребёнку (то есть западным лидерам), что огонь горячий и обожжёт вас, если вы попытаетесь к нему прикоснуться», — написал аналитик в своём аккаунте социальной сети Х.

Как отметил Шрайвер, российская сторона понимает, что в большей степени она имеет дело с иррациональными субъектами, «для которых логика не является убедительным аргументом».

19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, российский лидер предложил сомневающимся в мощности «Орешника» убедить Запад и США произвести технологический эксперимент — «высокотехнологичную дуэль XXI века».

Западная сторона могла бы определить объект и сосредоточить там все силы ПВО, Российские военные нанесут по этому объекту удар «Орешником», «и посмотрим, что будет», сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский лидер заявлял, что ни у кого нет шансов сбить новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Дальность ракетного комплекса составляет до 5,5 тыс. км, добавил глава государства.

Путин также отмечал, что комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерного заряда.