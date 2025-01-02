Киев, 2 января, 2025, 10:09 — ИА Регнум. Украина столкнётся с большими проблемами из-за решения отказаться от транзита российского газа через свою территорию, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Str/Global Look Press

«Потери Украины колоссальные, и не только репутационные!» — написал он в своём Telegram-канале.

По оценкам парламентария, страна за год лишится доходов в размере $800 млн. Он считает, что украинские власти захотят компенсировать потери за счёт внутренних потребителей, но эта инициатива провалится.

Дмитрук назвал отказ от транзита газа очередным антигосударственным решением главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил решение Киева остановить транзит российского газа через территорию страны с 1 января 2025 года. Он допустил, что украинскую газотранспортную систему ещё будут использовать, но исключил возможность перекачки топлива из РФ.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Киев пропустил срок бронирования поставок газа на 2025 год. По его словам, для возобновления поставок через Украину нужно было до июля 2024 года заключить новый договор.

1 января компания «Газпром» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующие соглашения. В организации отметили, что с наступлением нового года российская сторона лишена технической и юридической возможности продолжать подачу голубого топлива.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что остановка транзита газа через Украину в ЕС приведёт к суровым последствиям для всех стран Евросоюза и при этом никак не навредит России.