Брянск, 2 января, 2025, 06:52 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью средства противовоздушной обороны ночью 2 января уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

При подавлении атаки дронов ВСУ никто не пострадал, разрушений нет, заверил глава области.

На месте падения обломков беспилотников работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Воронежем ночью 2 января подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник.

Подразделения противовоздушной обороны вечером 1 января за два часа уничтожили 14 украинских беспилотников в небе над пятью регионами России.