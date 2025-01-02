Воронеж, 2 января, 2025, 03:58 — ИА Регнум. В небе над Воронежем ночью 2 января подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

«Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился», — написал Гусев.

Губернатор в очередной раз обратился к жителям с просьбой не снимать и не публиковать в соцсетях видео с места падений обломков БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны вечером 1 января за два часа уничтожили 14 украинских беспилотников в небе над пятью регионами России.

В Минобороны РФ сообщили 1 января, что в минувшие сутки Вооружённые силы России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря.