Москва, 1 января, 2025, 09:07 — ИА Регнум. Греция связана Россией рядом соглашений, поэтому не имеет права действовать без оглядки на эти документы и поставлять российское оружие на Украину. Об этом в беседе с RT заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Wassilios Aswestopoulos/Global Look Press

Парламентарий напомнил, что Греция ещё с середины прошлого века является членом НАТО. В настоящее время альянс ведёт агрессивную политику и оказывает давление на входящие в него страны, в том числе и на Грецию.

На сегодняшний день Афины, по сути, в одностороннем порядке разорвали сотрудничество с Москвой и отказались от диалога, отметил депутат. При этом Белик подчеркнул, что нарушение соглашений с Россией будет означать нарушение норм международного права.

«Со стороны Греции подобный шаг был бы крайне безответственным и ошибочным», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Греции готовится передать Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow в количестве 24 штук. Такие ракеты используются уже почти 40 лет и поступают из резервов военно-морских и военно-воздушных сил Греции.

Посол РФ в Греции Андрей Маслов 31 декабря заявил, что у Афин нет права передавать российские вооружения Киеву без письменного согласия Москвы. Он напомнил, что в 1995 году Россия и Греция заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, а в 2013 году — договорённость о поставке военной техники.

В ноябре члены Коммунистической партии Греции перекрыли дорогу в Тирнавосе, препятствуя передвижению автоколонны с боеприпасами для Киева. Они призвали руководство страны прекратить участие в поставках оружия киевскому режиму.