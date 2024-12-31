Афины , 31 декабря, 2024, 15:48 — ИА Регнум. У Греции нет права передавать российские вооружения Киеву без письменного согласия Москвы, заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов в интервью греческому информационному сайту militaire. gr.

Иван Шилов ИА REGNUM

Маслов напомнил о соглашении между Россией и Грецией, заключённом в 1995 году, о военно-техническом сотрудничестве и о договорённости о поставке военной техники от 2013 года. Так, у Афин нет права на передачу российских систем вооружения Украине.

«В соответствии с ними (с соглашениями. — Прим. ред.) передача этих вооружений невозможна без письменного согласия российской стороны. Это не политическое, а международно-правовое обязательство Греции, которое необходимо соблюдать», — пояснил он.

29 декабря ИА Регнум передавало, что зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow в количестве 24 штук готовится передать Украине правительство Греции. Отмечается, что такие ракеты используются уже почти 40 лет и поступают из резервов военно-морских и военно-воздушных сил Греции.

В ноябре члены Коммунистической партии Греции перекрыли дорогу в Тирнавосе, препятствуя передвижению автоколонны с боеприпасами для Киева. Они призвали руководство Греции прекратить участие в поставках оружия киевскому режиму.