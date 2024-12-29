Власти Греции решили передать Украине 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow
Афины , 29 декабря, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow в количестве 24 штук готовится передать Украине правительство Греции. Об этом 28 декабря сообщил информационный портал Pronews.
Отмечается, что такие ракеты используются уже почти 40 лет и поступают из резервов военно-морских и военно-воздушных сил Греции
Как уточняет издание Kathimerini, у Киева уже имеются необходимые пусковые установки для развертывания RIM-7 Sea Sparrow. При этом Греция отказывается поставлять более современные системы С-300 и ракеты Patriot, постоянно игнорируя просьбы союзников. Власти Греции обосновывают отказ проблемами безопасности, а также отсутствием надежной альтернативы для замены.
RIM-7 Sea Sparrow («Морской воробей») — американская управляемая ракета класса корабль — воздух с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Эта зенитная ракета малой дальности используется для надводных целей при обеспечении противоракетной защиты кораблей. Ракета разработана в начале 1960-х, принята на вооружение в 1976 году.
Ранее ИА Регнум сообщало, что 8 ноября, члены Коммунистической партии Греции перекрыли дорогу в Тирнавосе, препятствуя передвижению автоколонны с боеприпасами для Украины. Они призвали руководство Греции прекратить участие в поставках оружия киевскому режиму. Из-за действий протестующих колонна была вынуждена развернуться.
Турецкий аналитик Серхат Латифоглу заявил, что западные страны в 2025 году могут полностью сократить военную помощь Украине. По его словам, в связи с этим тема мирных переговоров станет актуальной в первом полугодии следующего года.
Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.