Афины , 29 декабря, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow в количестве 24 штук готовится передать Украине правительство Греции. Об этом 28 декабря сообщил информационный портал Pronews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Греции

Отмечается, что такие ракеты используются уже почти 40 лет и поступают из резервов военно-морских и военно-воздушных сил Греции

Как уточняет издание Kathimerini, у Киева уже имеются необходимые пусковые установки для развертывания RIM-7 Sea Sparrow. При этом Греция отказывается поставлять более современные системы С-300 и ракеты Patriot, постоянно игнорируя просьбы союзников. Власти Греции обосновывают отказ проблемами безопасности, а также отсутствием надежной альтернативы для замены.

RIM-7 Sea Sparrow («Морской воробей») — американская управляемая ракета класса корабль — воздух с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Эта зенитная ракета малой дальности используется для надводных целей при обеспечении противоракетной защиты кораблей. Ракета разработана в начале 1960-х, принята на вооружение в 1976 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 8 ноября, члены Коммунистической партии Греции перекрыли дорогу в Тирнавосе, препятствуя передвижению автоколонны с боеприпасами для Украины. Они призвали руководство Греции прекратить участие в поставках оружия киевскому режиму. Из-за действий протестующих колонна была вынуждена развернуться.

Турецкий аналитик Серхат Латифоглу заявил, что западные страны в 2025 году могут полностью сократить военную помощь Украине. По его словам, в связи с этим тема мирных переговоров станет актуальной в первом полугодии следующего года.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.