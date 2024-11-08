Греция, 8 ноября, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) перекрыли дорогу в Тирнавосе, препятствуя передвижению автоколонны с боеприпасами для Украины. Об этом сообщает греческий портал 902. gr.

George E. Koronaios Флаг Греции

«Грузовики с номерами Украины, Польши и Болгарии 6 ноября перевозили ракеты и другие боеприпасы из военного лагеря в регионе, предназначенные для Украины в рамках договорённостей правительства о расширении участия страны в войне на Украине, с непрерывными поставками военных материалов правительству (главы киевского режима Владимира) Зеленского. Стоит отметить, что перевозка смертоносного и опасного груза происходила днём ​​и через густонаселённый город, где проживают тысячи людей», — говорится в материале портала.

Отмечается, что члены партии перекрыли дорогу, призывая руководство Греции прекратить участие в поставках киевскому режиму оружия. Из-за действий протестующих, колонна была вынуждена развернуться.

К митингующим также присоединился и мэр Тирнавоса Стелиос Цикрицис, отметив, что жители города не допустят передвижения через населённый пункт «грузов смерти».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.

Ранее турецкий аналитик Серхат Латифоглу заявил, что западные страны в 2025 году могут полностью сократить военную помощь Украине. По его словам, в связи с этим тема мирных переговоров станет актуальной в первом полугодии следующего года.