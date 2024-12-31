Москва, 31 декабря, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству России подготовить базу для развития в стране автономных транспортных систем. Об этом сообщили 31 декабря в Кремле.

TASS /Xiao Benxiang/VCG)

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений принять решения, направленные на стимулирование развития автономных (интеллектуальных) транспортных систем, в том числе обеспечив формирование нормативно-правовой базы для ускоренного развития таких систем», — говорится в перечне поручений.

Как сообщало ИА Регнум, в январе на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ глава РЖД Олег Белозёров заявил, что в 2026 году в Москве будет запущен полностью беспилотный поезд. Руководитель организации уточнил, что некоторая сдвижка связана с тем, что появился электропоезд «Финист», который оснащается необходимым, уже разработанным оборудованием.

5 декабря, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, Путин отметил, что решения в сфере беспилотного транспорта будет сложно осуществить без поддержки правительства РФ. Он добавил, что у властей есть возможности для обеспечения технологического лидерства России в указанном направлении.