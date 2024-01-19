Москва, 19 января, 2024, 12:20 — ИА Регнум. В 2024 в Москве будет запущен частично беспилотный поезд, а в 2026-м — полностью беспилотный. Об этом 19 января заявил глава РЖД Олег Белозёров на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Летом этого года мы запустим здесь в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3 «А». Следующий этап — полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 году», — сказал Белозёров.

Он добавил, что некоторая сдвижка связана с тем, что появился электропоезд «Финист» и сейчас он оснащается необходимым оборудованием, которое уже разработано.

Как передавало ИА Регнум, 12 января Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что до конца 2024 года РЖД намерены ввести в эксплуатацию новый пассажирский вагон расширенных габаритов. Он уточнил, что длина полки составит не 1,83 метра, а два метра. Кроме того, проход в вагоне станет на 5 см шире.