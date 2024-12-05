Москва, 5 декабря, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Решения в сфере беспилотного транспорта будет сложно осуществить без поддержки правительства РФ, заявил 5 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Нужно, безусловно, поддерживать всё, что в этой сфере происходит. Да, они (компании — прим. Ред.) это делают за свои деньги, это понятно, у них свои технологические решения есть, но, конечно, им нужна регуляторика соответствующая. Без поддержки правительства им (компаниям — прим. Ред.) таких вот серьёзных задач в этой сфере самостоятельно не решить, или это решение пойдёт очень сложно, а нужно их поддержать», — сказал глава государства.

Путин добавил, что у властей есть возможности для обеспечения технологического лидерства России в указанном направлении.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня 2023 года правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в стране до 2030 года.

В июле 2023 года Путин заявил, что до 1 сентября должен быть утверждён национальный проект по беспилотникам. В августе 2023 года занимавший тогда пост первого вице-премьера Андрей Белоусов (с мая 2024 года министр обороны РФ) сообщил о готовности нацпроекта.

В июне 2024 года Путин на встрече в Якутске со специалистами, приехавшими для работы на Дальний Восток, подчеркнул, что вопрос об использовании беспилотного авиатранспорта в этом регионе стоит на повестке дня. Глава государства назвал этот вид перевозок особенно перспективным в Дальневосточном федеральном округе.

5 декабря президент России выразил восхищение российскими военнослужащими, которые на передовой сами делают дроны, а также применяют их. Он добавил, что РФ не решит задач ни в гражданской сфере, ни по обеспечению своей безопасности, если не будет заниматься развитием сферы беспилотных летательных аппаратов и подготовкой соответствующих специалистов.