Москва, 19 декабря, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 19 декабря сообщил, что находится в постоянном контакте с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

РИА Новости/Сергей Гунеев Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган слева

«Я уже не помню, когда мы разговаривали с ним в последний раз, но мы, конечно, обсуждали ситуацию в регионе, на Ближнем Востоке», — рассказал российский лидер.

По словам главы государства, он находится в постоянном контакте с главой Турции.

Как передавало ИА Регнум, Эрдоган 13 декабря заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. Эрдоган добавил, что Турция будет защищать национальные интересы, если возникнет угроза со стороны сирийской оппозиции. Кроме того, он пообещал принять меры против всех террористических организаций.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад ушёл с поста президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он и его семья прибыли в РФ, где им предоставили убежище.

Россия многие годы помогала правительству Сирии в борьбе с террористическими организациями. Москва обязалась помогать, пока сирийская армия будет вести боевые действия. Президент РФ Владимир Путин ещё в 2015 году указал на то, что россияне в решении внутренних вопросов этой республики не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы».