Анкара, 22 декабря, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Власти Турции не заключали никаких сделок с другими странами относительно Сирии, а российский президент Владимир Путин поступил как хороший стратег в сложившейся в арабской республике ситуации. Такое мнение высказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

gazetemanifesto.com Хакан Фидан

На вопрос французского ТВ о том, связаны ли события и отступление сирийской армии с возможной договоренностью стран, Фидан ответил, что «не назвал бы это сделкой».

О Путине турецкий дипломат сказал, что президент РФ «обладает властью достаточно времени, чтобы превратиться из технического администратора в хорошего стратегического мыслителя».

«Думаю, он знает, что важно, а что менее важно, во что стоит вкладываться, что стоит продолжать, а что — нет. Полагаю, в этом случае он сделал подсчёты и решил, что не будет продолжать», — цитирует Хакана Фидана «РИА Новости».

При этом, глава МИД подчеркнул, что Россия не бросила президента САР Башара Асада — «он же теперь в Москве».

Резюмируя, Фидан добавил, что Турция не одобряет присутствие военных баз каких-либо стран в Сирии, но окончательно этот вопрос должны решить сами сирийцы.

Как сообщало ИА Регнум, Россия осуждает захват любых территорий Сирии, и позиция здесь не подлежит никакой корректировке, заявил в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, 19 декабря Владимир Путин.

15 декабря Хакан Фидан заявил, что Анкара готова вести диалог с Ираном и Россией для решения сирийских проблем. При этом турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что в мире осталось только два настоящих политика — он и Путин.