Москва, 31 декабря, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Космонавты Александр Горбунов, Алексей Овчинин и Иван Вагнер с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом. Видеозапись опубликовал «Роскосмос».

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Космонавты признали, что важно провести праздник в кругу семьи и близких. Хотя сами этого сделать не могут, но ощущают любовь родных.

«Для каждого жителя нашей большой страны это самый тёплый, душевный и семейный праздник. И в этот день мы желаем всем вам счастья, здоровья и успеха!» — пожелал командир экипажа Алексей Овчинин.

Александр Горбунов добавил, что, находясь в сотнях километров от Земли, космонавты ощущают любовь и поддержку своих семей.

«Желаем вам мира, процветания, благополучия!» — сказал космонавт.

Иван Вагнер отметил, что в круговороте ежедневных забот «мы часто забываем, что рядом с нами находятся любящие нас люди, которые нуждаются в заботе и внимании». Он напутствовал творить добро, дарить счастье и улыбки окружающим.

Как сообщало ИА Регнум, длительность полёта российских экипажей на Международной космической станции в 2025 году увеличится до 7–9 месяцев.

В начале сентября на МКС прибыли российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер и американский астронавт Дональд Петтит. Позже, 19 декабря, российские космонавты совершили выход в открытый космос.