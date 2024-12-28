Москва, 28 декабря, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Длительность полёта российских экипажей на Международной космической станции в 2025 году увеличится до 7-9 месяцев. Об этом 28 декабря говорится в сообщении «Роскосмоса» по итогам года.

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«Начиная с 2025 года длительности полётов кораблей «Союз МС» планируется увеличить с 6 до 7-9 месяцев, что позволит сэкономить по одному кораблю каждые два года», — сообщили в госкорпорации.

Отмечается также, что в новом году планируется подписание третьго дополнения к договорённости между «Роскосмосом» и NASA по полётам интегрированных экипажей на МКС. Это увеличит надёжность функционирования станции и гарантирует присутствие как минимум одного российского космонавта на российском сегменте и как минимум одного американского астронавта на американском сегменте.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября на МКС прибыли российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер и американский астронавт Дональд Петтит. Позже, 19 декабря, российские космонавты совергили выход в открытый космос.

23 сентября в сентября с МКС на Землю вернулись космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб и американка Трейси Дайсон. Кононенко и Чуб находились на МКС 374 суток. В истории станции это стало самым длительным полётом. За время пребывания на станции они провели ряд научно-прикладных экспериментов, дважды выходили в открытый космос. Также они приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля «Прогресс МС».