Байконур, Казахстан, 11 сентября, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Пилотируемый корабль «Союз МС-26» 11 сентября в автоматическом режиме причалил к модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом заявили в госкорпорации «Роскосмос».

Commons.wikimedia.org Стыковка корабля «Союз» с МКС

В состав экипажа вошли российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Ракета-носитель с пилотируемым кораблём «Союз МС-26» стартовала на МКС с космодрома «Байконур». Стыковку корабля к международной станции зафиксировали в 22:32 мск. Продолжительность космической миссии составит 202 суток. За это время космонавты должны будут провести 42 научных эксперимента в области медицины и биологии.

Как сообщало ИА Регнум, по информации «Роскосмоса», в декабре 2024 года Овчинин и Вагнер выйдут в открытый космос. Они установят на поверхности станции спектрометр, позволяющий наиболее точно измерить космический радиационный фон.

7 сентября космический корабль Boeing Starliner отстыковался от МКС и отправился на Землю без экипажа на борту. Он приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. На Землю вернули отработанные материалы и груз с МКС.