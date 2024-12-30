Курск, 30 декабря, 2024, 21:25 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 30 декабря уничтожили в небе над Курской областью четыре ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщило правительство региона в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Четыре украинские ракеты уничтожены вечером в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — сказано в публикации.

Ранее ИА Регнум передавало, что днём 30 декабря силы ПВО сбили третью за день ракету ВСУ над Курской областью. Кроме того, бойцы российской армии отразили пять атак штурмовых групп противника в регионе.

Также 30 декабря экипажи российских вертолётов Ка-52М нанесли удары по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.

29 декабря в Минобороны РФ проинформировали, что украинские подразделения с начала вторжения в приграничные районы Курской области потеряли свыше 45,2 тыс. человек. ВС РФ также уничтожили 13 зенитных установок противника, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы и четыре РЛС сил ПВО.

28 декабря Минобороны РФ опубликовало видео работы российских истребителей Су-35С в Курской области. Военные лётчики нанесли удары по бронетехнике и пехоте ВСУ в приграничных районах региона, а также поразили объекты сил ПВО противника.