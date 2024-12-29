Москва, 29 декабря, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с начала вторжения в приграничные районы Курской области потеряли свыше 45,2 тыс. человек. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Противник потерял более 45 220 военнослужащих, 262 танка, 203 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1349 боевых бронированных машин, 1231 автомобиль, 336 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США», — говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, ВС РФ уничтожили 13 зенитных установок противника, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы и четыре РЛС сил ПВО. Потери ВСУ за сутки на этом направлении составили около 400 военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, за предыдущие сутки потери украинских войск превысили 250 военных. В том числе российские бойцы на этом направлении уничтожили БМП, бронемашину, шесть автомобилей и пять миномётов. Один боец ВСУ сдался в плен.

28 декабря Минобороны РФ опубликовало видео работы российских истребителей Су-35С на курском направлении. Военные лётчики нанесли удары по бронетехнике и пехоте ВСУ в приграничных районах региона, а также поразили объекты сил ПВО противника.