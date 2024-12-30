Москва, 30 декабря, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Бойцы российской армии отразили пять атак штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении, проинформировал 30 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также 30 декабря экипажи российских вертолётов Ка-52М нанесли удары по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Вертолёты нанесли удары по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав украинских войск.

28 декабря российские десантники взяли находившийся в разрушенном здании одного из населённых пунктов в курском приграничье опорный пункт противника.

29 декабря в российском оборонном ведомстве проинформировали, что украинские подразделения с начала вторжения в приграничные районы Курской области потеряли свыше 45,2 тыс. человек. ВС РФ также уничтожили 13 зенитных установок противника, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы и четыре РЛС сил ПВО.