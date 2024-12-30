Москва, 30 декабря, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Министерство обороны России в Telegram-канале опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военнослужащими.

кадр из видео

На кадрах показано, как российские бойцы садятся в автобусы, выражают благодарность и поздравляют с наступающим Новым годом.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — сказано в публикации оборонного ведомства.

30 декабря ИА Регнум передавало, что Россия вернула из украинского плена 150 бойцов, взамен Киеву передали 150 военнопленных Вооружённых сил Украины. В дальнейшем все освобождённые военные будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

19 октября из украинского плена вернулись 95 российских военнослужащих, взамен Россия передала Украине 95 военных ВСУ. Предыдущий крупный обмен состоялся 14 сентября — тогда на родину вернулись 103 российских военнослужащих.