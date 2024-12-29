Курск, 29 декабря, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны 29 декабря сбили над территорией Курской области ракету украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Александр Полегенько/ТАСС

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря силы ПВО сбили две ракеты ВСУ над Курской областью. В селе Разветье хозяйственные постройки получили повреждение из-за упавших обломков. На следующий день над регионом была сбита ещё одна ракета ВСУ.

В приграничье Курской области экипажи истребителей Су-35С уничтожили бронетехнику и пехоту ВСУ, а также при помощи комплекса авиационного вооружения нанесли удары по объектам украинских средств ПВО.