Вашингтон, 30 декабря, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Кандидату на пост спецпосланника США по Украине Киту Келлогу стоит понимать, что глава киевского режима Владимир Зеленский может являться частью украинской проблемы, а не её решением. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд в своей статье для Responsible Statescraft.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«Келлогу нужно трезво оценить ситуацию и признать, что Зеленский может быть частью проблемы, а не решения в украинском урегулировании. Регулярные заявления Зеленского о том, что он поставит свою страну в более сильную позицию для переговоров, выглядят всё более эгоистичными», — указано в материале.

Прауд добавил, что Келлогу стоит подтолкнуть Зеленского к проведению президентских выборов на Украине, чтобы поставить национальные, а не личные интересы в приоритет. При этом он полагает, что после выборов Зеленский утратит власть. По словам дипломата, глава киевского режима уже сыграл свою роль в объединении украинского народа, однако он лишь «политик, а не полубог».

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря Келлог заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не намерен повторять ситуацию с Минскими договорённостями 2014–2015 годов. Трамп одновременно осознаёт важность отношений как с союзниками США, так и с президентом РФ Владимиром Путиным, добавил Келлог.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Трамп и его команда посылают противоречивые сигналы. При этом российская сторона открыта для честного диалога на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга, однако замглавы МИД не уверен, что американцы воспользуются такой возможностью.

19 декабря Путин заявил, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. Обсуждения должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, отметил президент. Путин добавил, что в июне уже всё сказал насчёт предложений по Украине. Он в очередной раз напомнил, что Москва готова к диалогу и компромиссам, но именно Киев отказался от переговоров.