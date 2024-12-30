Москва, 30 декабря, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала в своём Telegram-канале видео с освобождёнными в результате обмена российскими военнопленными.

кадр из видео

«Лично пообщалась с защитниками Отечества. Их сила духа, мужество, стойкость и улыбки в предвкушении встречи с родными — то, что невозможно забыть», — написала она в публикации под видео.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938766" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Россия вернула из украинского плена 150 военных

30 декабря ИА Регнум, Россия вернула из украинского плена 150 бойцов, взамен Киеву передали 150 военнопленных Вооружённых сил Украины. На данный момент российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками.

В дальнейшем они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

20 декабря Москалькова провела встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Они обсудили списки военнопленных и пропавших без вести.

19 октября из украинского плена вернулись 95 российских военнослужащих, взамен Россия передала Украине 95 военных ВСУ. Предыдущий крупный обмен состоялся 14 сентября — тогда на родину вернулись 103 российских военнослужащих.