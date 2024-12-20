Москва, 20 декабря, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу и обсудила с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом списки военнопленных и пропавших без вести. Об этом она сообщила 20 декабря в своём Telegram-канале.

Кроме того, они подняли вопрос оказания гуманитарной помощи.

«В ходе встречи с уполномоченным Верховной радыУкраины по правам человека обсудили переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам», — сообщила Москалькова.

Также они затронули тему установления местонахождения и воссоединения семей. Ещё одним вопросом, которого коснулись омбудсмены, стало взаимное посещение пленных.

Помимо этого Москалькова и Лубинец передали по 1500 рождественских посылок для военнопленных, а также письма от их родных и близких.

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