Донецк, 30 декабря, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Министерство обороны России в понедельник, 30 декабря, сообщило об освобождении российскими войсками населённого пункта Новооленовка в ДНР.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики», — сообщила пресс-служба ведомства.

Позднее пресс-служба Минобороны также опубликовала кадры освобождения населённого пункта.

«Военнослужащие водрузили флаг России в освобождённом населённом пункте и продолжают громить боевиков ВСУ, освобождая земли Донецкой Народной Республики», — отмечалось в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, также 30 декабря Telegram-канал WarGonzo сообщил, что на крыше одной из многоэтажек Курахово в Донецкой Народной Республике был водружён российский флаг. Микрорайон Южный, а также вся жилая застройка в Курахово полностью зачищены от ВСУ, отмечалось в сообщении.

Ранее в декабре на итоговой коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов сообщил, что ВС России в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. Министр подчеркнул, что российские войска владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что движение в зоне специальной военной операции идёт по всей линии фронта, а бойцы ВС РФ возвращают территории квадратными километрами.