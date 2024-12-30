ДНР, 30 декабря, 2024, 16:22 — ИА Регнум. На крыше одной из многоэтажек Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) был водружён российский флаг. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале WarGonzo.

кадр из видео

«Боец 110-й бригады с позывным Солнце водрузил флаг России на одной из многоэтажек», — указано в публикации.

Также уточняется, что микрорайон Южный, а с ним и вся жилая застройка в Курахово утром 30 декабря были полностью зачищены от присутствия Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что ВС РФ взяли штурмом административные здания ТЭЦ в Курахово. Он также уточнил, что российские войска продвинулись в западном направлении более чем на 4 км и закрепились на новых позициях, в результате чего в рядах ВСУ наблюдается паника.

На итоговой коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов сообщил, что ВС России в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. Он подчеркнул, что российские войска владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что движение в зоне специальной военной операции идёт по всей линии фронта, а бойцы ВС РФ возвращают территории квадратными километрами.

Ранее Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. ВС РФ прочно владеют инициативой благодаря профессионализму и мужеству бойцов, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота, подчеркнул президент.