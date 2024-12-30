Берлин, 30 декабря, 2024, 16:51 — ИА Регнум. В случае, если мирные переговоры по Украине провалятся, это станет поражением для Соединённых Штатов и лично для американского избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет немецкий телеканал N-tv.

Evan Vucci/AP/TASS Избранный президент США Дональд Трамп

«Что будет, если Россия продолжит настаивать на своих условиях, а Украина продолжит отказываться от такого мира? Это поставит Трампа в тяжёлое положение: это будет выглядеть как поражение для США», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российскую сторону не устраивают ранее высказанные командой Трампа предложения по Украине об отсрочке членства этой страны в НАТО и вводе западных миротворцев. Он добавил, что, судя по многочисленным утечкам и интервью журналу Times, Трамп говорит о «замораживании» военных действий по линии фронта и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией Евросоюзу.

Постпред Украины при ООН, экс-посол в Германии Андрей Мельник в тот же день заявил, что Киев может согласиться на гарантии безопасности, не связанные с НАТО, для завершения украинского конфликта. Вместе с тем он назвал членство в альянсе приоритетным вопросом для Украины.

Президент России Владимир Путин 26 декабря подчеркнул, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке. Глава государства напомнил, что в 2021 году действующий президент США Джо Байден уже предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–20 лет, однако в контексте исторических расстояний и сроков это одно мгновение.