Москва, 29 декабря, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Российскую сторону не устраивают ранее выказанные командой избранного президента США Дональда Трампа предложения по Украине об отсрочке членства этой страны в НАТО и вводе западных миротворцев. Об этом 29 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИД отметил, что, судя по многочисленным утечкам и интервью самого избранного главы Белого дома журналу Times, он говорит о «замораживании» военных действий по линии фронта и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией Евросоюзу.

«Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент «британских и европейских сил», — сказал он в интервью ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, украинское издание «Страна. ua» 14 декабря сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается вынести на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза вопрос о размещении миротворцев на Украине, если получится достичь мирного соглашения с Россией. Уточнялось, что тема миротворческих войск ещё «сырая» и является только «совокупностью идей».

Бывший замначальника генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко 27 декабря заявил, украинские военные не могут продолжать военные действия из-за нехватки ресурсов и им нужно «выйти на паузу» в боях. При этом оно высказался за то, чтобы киевский режим продолжал борьбу за «приемлемые» для Украины условия мира.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 декабря назвал перемирие на Украине путём в никуда. Он подчеркнул, что России нужны надёжные юридические договорённости, фиксирующие все условия обеспечения её безопасности.

Президент России Владимир Путин 26 декабря отметил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке. Он напомнил, что в 2021 году действующий президент США Джо Байден уже предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–20 лет, добавив, что в контексте исторических расстояний и сроков это одно мгновение.