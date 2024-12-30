Вашингтон, 30 декабря, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский является чемпионом всех времён, потому что он совершил одно из величайших ограблений США. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.

Сергей Корсун ИА Регнум

30 декабря действующий президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд. Новый пакет помощи включает $1,25 млрд для украинской армии и $1,22 млрд в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

«Чемпион всех времён», — указал Илон Маск в публикации, говоря о Зеленском на фоне этой новости.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день Байден заявил, что США продолжат осуществлять военную поддержку киевского режима вплоть до конца полномочий Байдена для того, чтобы укрепить позицию украинской стороны. Он отметил, что министерство обороны США в настоящее время поставляет сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники Вооружённым силам Украины (ВСУ) для того, чтобы укрепить позиции киевского режима на фронте в преддверии зимы.

Ранее Маск, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом руководителем министерства эффективности правительства, заявил, что поддерживает идею о проведении аудита средств, выделяемых для помощи Украине. Он также согласился, что избранный президент может урегулировать украинский конфликт, на который из американского бюджета потратили миллиарды долларов.