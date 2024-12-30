Вашингтон, 30 декабря, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд. Об этом 30 декабря сообщается на сайте Белого дома.

Global Look Press/Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти $2,5 млрд США на помощь в сфере безопасности Украине», — говорится в сообщении.

Новый пакет помощи включает $1,25 млрд для украинской армии и $1,22 млрд в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

«[Это] предоставит Украине как немедленный приток возможностей, которые она продолжит использовать с большим эффектом на поле боя, так и долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерии и других критически важных систем вооружения», ― отметил американский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, по данным источников агентства Reuters, в последний пакет помощи Украине войдут перехватчики сил противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы. Отмечалось, что американское правительство заключает контракты с оборонными предприятиями США на производство новой техники для Вооружённых сил Украины, а не отправляет Киеву вооружение со складов Пентагона.

В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи объёмом $725 млн. ВСУ передадут очередную партию противопехотных мин, ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибров 155 мм и 105 мм, беспилотники и боеприпасы для борьбы с БПЛА. Также киевский режим получит от Белого дома противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW, стрелковое оружие и инструкторов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 20 декабря заявил, что западные страны за время конфликта направили на помощь Украине суммарно почти €310 млрд.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.