Москва, 30 декабря, 2024, 16:12 — ИА Регнум. В новогодние праздники медицинские учреждения Москвы будут работать по особому графику. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Официальный портал мэра и правительства Москвы

В частности, взрослые поликлиники 30 декабря будут работать с 09:00 до 18:00, в дни с 31 декабря по 8 января — с 09:00 до 16:00. Отделения помощи на дому будут доступны 30 декабря и с 2 по 7 января — с 09:00 до 18:00, а 31 декабря, 1 и 8 января — с 09:00 до 16:00.

Детские поликлиники столицы 30 декабря будут работать с 09:00 до 15:00, а помощь на дому с 30 декабря по 8 января будет оказываться с 09:00 до 15:00.

Взрослые травмпункты будут открыты в часы работы поликлиник, детские — в период с 08:00 до 22:00, а круглосуточные травмпункты продолжат работать без изменений, сообщил мэр. Он также напомнил, что психологическую поддержку жители Москвы могут получить круглосуточно по номеру 051 (с городского телефона) и +7 495 051 (с мобильного).

«Учреждения соцзащиты, дворцы бракосочетания, центры госуслуг «Мои документы», ветклиники и другие учреждения также будут работать по особому графику. Подробная информация об их расписании в праздничные и выходные дни — на портале mos.ru»,— написал Собянин в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы сообщила, что в преддверии новогодних и рождественских праздников городские службы перевели на усиленный режим работы. Он продлится до 8 января включительно.

Столичные власти ранее проинформировали, что в Москве к новогодним и рождественским праздникам установили более 4,5 тыс. объемных декоративных конструкций. В городе появилось множество световых тоннелей и арок, навесов из гирлянд, гигантских ёлочных шаров. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили около 1 тыс. елей.