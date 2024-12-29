Москва, 29 декабря, 2024, 18:28 — ИА Регнум. В Москве городские службы перевели на усиленный режим работы в преддверии новогодних и рождественских праздников до 8 января включительно. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства работают в усиленном режиме, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы», — приводятся слова заммэра Москвы Петра Бирюкова в Telegram-канале комплекса.

Отмечается, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности в жилых домах и иных зданиях. В состояние повышенной готовности привели почти 1,5 тыс. личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур столичных округов.

Внимательнее будут следить за работой электросетевых объектов и соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости коммунальной и энергетической инфраструктуры. Каждая из систем ресурсообеспечения столицы имеет необходимый резерв мощности для бесперебойного обеспечения потребителей.

Особое внимание в праздничные дни уделят уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве к новогодним и рождественским праздникам установили более 4,5 тыс. объемных декоративных конструкций. В городе появилось множество световых тоннелей и арок, навесов из гирлянд, гигантских ёлочных шаров. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили около 1 тыс. елей.

Новогодние деревья высотой от 6 до 30 метров декорированы разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями. Одни из самых больших елей высотой около 25 метров установили на Лубянской площади и Поклонной горе.