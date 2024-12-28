Москва, 28 декабря, 2024, 12:39 — ИА Регнум. В Москве завершили украшение города к новогодним и рождественским праздникам. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, в общей сложности в столице установлено более 4,5 тыс. объемных декоративных конструкций.

Belkin Alexey/Global Look Press

«В настоящее время украшение столицы полностью завершено, работающие круглосуточно праздничная подсветка и световые конструкции создают атмосферу праздника и служат дополнительным источником освещения», — отметил Пётр Бирюков. Он сообщил, что в городе появилось множество световых тоннелей и арок, навесы из гирлянд, гигантских елочных шаров. «В общей сложности установили более 4,5 тыс. объемных декоративных конструкций, Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили около 1 тыс. елей», — заявил заместитель мэра Москвы.

Новогодние деревья высотой от 6 до 30 метров декорированы разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями. Одни из самых больших елей высотой около 25 метров установили на Лубянской площади и Поклонной горе. Самая высокая искусственная ель с мультимедийным шатром высотой более 30 метров расположилась у главного входа в Парк Горького.

По словам Бирюкова, за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции стали многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида. Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах.

«Техническое переоснащение получили две огромные арки, традиционно украшающие Манежную площадь и улицу Кузнецкий мост. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами «2025», в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар», — отметил заместитель мэра Москвы.