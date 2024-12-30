Бангкок, 30 декабря, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Таиланд станет государством — партнёром объединения БРИКС с 1 января 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе МИД страны, опубликованном на сайте ведомства.

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«28 декабря 2024 года Россия, председатель БРИКС на 2024 год, проинформировала Таиланд о том, что Таиланд присоединится к объединению в качестве страны-партнёра с 1 января 2025 года», — указали в министерстве.

В сообщении также отмечено, что сотрудничество с БРИКС у королевства началось ещё в 2017 году. В ведомстве уточнили, что это сотрудничество открывает для страны большие возможности.

«Помимо экономического сотрудничества, сотрудничество Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран», — добавили в МИД.

На сайте также указано, что Таиланд выражает готовность стать связующим звеном между БРИКС и другими региональными объединениями, такими как АСЕАН, АТЭС и т.д.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря в МИД РФ сообщили, что с 1 января 2025 года девять стран-партнёров присоединятся к межгосударственному объединению БРИКС. Ими стали Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Также было указано, что ещё четыре страны получили приглашение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги саммита БРИКС в Казани, заявил, что одним из наиболее важных решений мероприятия стало введение статуса партнёров объединения. По его словам, сейчас наблюдается стремительный рост авторитета организации, с которой желают работать всё больше стран.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 30 ноября рассказал, что БРИКС не получило отказов от стран, приглашенных стать его партнёрами. Дипломат отметил, что пока не все потенциальные партнёры организации завершили собственные внутренние процедуры, связанные с таким решением.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 23 декабря рассказал, что перед саммитом БРИКС в Казани в октябре поступили заявки от 35 стран, желающих в том или ином формате вести сотрудничество с организацией. Он уточнил, что на основании этого был согласован список из 13 стран, которым направили предложения стать партнёрами объединения.