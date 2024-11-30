Москва, 30 ноября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Межгосударственное объединение БРИКС не получило отказов от стран, которые были приглашены стать его партнёрами. Об этом 30 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По состоянию на сегодня список не закрыт, отказов не было, но председательство не рассчитывает обнародовать список раньше конца года. Об этом нами было сообщено всем участникам встречи шерп/су-шерп в Екатеринбурге. Все согласны с тем, что это правильный путь», — заявил он в интервью ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

Замглавы МИД РФ уточнил, что на данный момент не все потенциальные партнёры БРИКС завершили собственные внутренние процедуры, связанные со вступлением в объединение. Из-за этого пока публиковать такой неполный список нет смысла, так как это может поставить кого-то из потенциальных стран — партнёров БРИКС в не совсем удобное положение и даже чем-то осложнить завершение таких процедур, пояснил Рябков.

«Поэтому нужно немножко набраться терпения. Но ещё раз, никаких отказов не было», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Рябков заявил, что БРИКС добилось больших результатов за год председательства России. Он уточнил, что на данный момент прошло уже более 250 мероприятий, а конца года запланирована ещё целая серия.

Президент России Владимир Путин в начале ноября назвал БРИКС хорошим примером конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке. По словам главы государства, именно так зарождается уникальный дух сотрудничества государств, в основе которого не принуждение, а взаимопонимание.

Россия является председателем в БРИКС в 2024 году. В этом году к объединению присоединились пять новых стран: ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия. Официальным партнёром объединения стала Белоруссия.