Москва, 23 декабря, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Подтверждения о готовности стать партнёрами БРИКС с 1 января 2025 года поступили от девяти стран: Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Таиланда, Кубы, Уганды, Малайзии и Узбекистана. Об этом 23 декабря сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы ожидаем, что в ближайшее время поступят ответы от ещё четырёх стран, которым также направлены приглашения», — добавил он.

Ушаков уточнил, что перед саммитом БРИКС, прошедшим в октябре в Казани, поступили заявки от 35 государств, которые хотели бы сотрудничать с объединением в тех или иных форматах. На этом основании согласовали список из 13 стран, которым направили предложения стать партнёрами.

Кроме того, интерес к диалогу с БРИКС проявляют ещё более двух десятков стран, добавил Ушаков. При этом он считает, что объединение необходимо расширять постепенно, иначе можно «сломать ему хребет».

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров, подводя итоги саммита БРИКС в Казани, назвал одним из наиболее важных мероприятий введение статуса партнёров объединения. Он также отметил стремительный рост авторитета организации, с ней хотят работать всё больше стран.

Президент РФ Владимир Путин 10 декабря поддержал предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александра Ионова создать правозащитную организацию в рамках БРИКС. Глава государства отметил важность работы по обеспечению прав российских граждан.